Collision sur la N154 dans l’Eure : trois blessés dont un en urgence absolue

Dimanche 26 Octobre à 09:32

Un grave accident de la circulation impliquant deux véhicules légers s’est produit ce dimanche matin sur la N154, dans l’Eure, à hauteur de La Madeleine-de-Nonancourt.



Les secours ont été alertés peu avant 7 heures. La collision s’est produite dans le sens Évreux Nonancourt, a hauteur de La Madeleine-de-Nonancourt. Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement. Cette dernière a été prise en charge en urgence absolue par le SMUR de Dreux, situé dans le département voisin de l’Eure-et-Loir.

Déviation mise en place par la RD 6154

L’intervention mobilise actuellement 15 sapeurs-pompiers.



En raison de l’accident, la circulation est totalement interrompue sur la N154, dans le secteur concerné en direction de Nonancourt. Une déviation a été mise en place via la RD 6154, le temps des opérations de secours et d’évacuation.



Plus d’informations à venir