Conduite endommagée et fuite de gaz : les habitants confiné dans leur immeuble au Havre

Lundi 24 Novembre à 10:39

Ce lundi matin, une canalisation moyenne pression a été percée lors de travaux rue Paul-Gerling, provoquant une fuite de gaz et la mise en place d’un large périmètre de sécurité. Aucun blessé n’est signalé.

Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés ce lundi matin vers 9 heures rue Paul-Gerling, dans le secteur de Caucriauville au Havre, où une conduite moyenne pression a été endommagée lors d’un chantier de terrassement sur la voie publique. Une fuite de gaz s’est déclarée, nécessitant le déclenchement d’une procédure « gaz renforcée ». Treize sapeurs-pompiers et trois engins ont été dépêchés sur place.

Large périmètre de sécurité

Un périmètre de sécurité de 100 mètres a été mis en place, tandis que les secours procédaient à des relevés de mesures et confinaient un immeuble de quatre étages situé à proximité.



Aucune victime n’est à déplorer. Les équipes spécialisées, dont celles de GrDF, poursuivent les opérations de sécurisation et d’obturation de la conduite endommagée. L'intervention est toujours en cours à cette heure.

