Contrôle routier à Gruchet-le-Valasse : un conducteur interpellé sans permis ni assurance

Vendredi 26 Septembre à 11:14

Un homme de 43 ans a été placé en garde à vue jeudi 25 septembre, à Gruchet-le-Valasse (Seine-Maritime), après un contrôle routier.

Les faits se sont déroulés hier, jeudi, aux alentours de 16 heures, route de l’Abbaye. Lors de ce contrôle routier, les forces de l’ordre ont constaté que le conducteur faisait l’objet d’une suspension de permis de conduire. De plus, il circulait sans assurance.



L’automobiliste a immédiatement été interpellé et placé en garde à vue. Son véhicule a été conduit en fourrière.

