Contrôle routier positif à Harfleur, près du Havre : le conducteur avait bu trois whiskys

Jeudi 16 Octobre à 11:15

L'automobiliste avait un peu trop forcé sur la bouteille de whisky : contrôlé par la police à Harfleur, il est placé en cellule de dégrisement.

Un contrôle de routine s’est avéré concluant pour les policiers, en patrouille rue Jehan de Grouchy à Harfleur (Seine-Maritime). Cette nuit de mercredi à jeudi, vers 1 heure, alors qu’ils procèdent à la vérification d’un véhicule dont le comportement les intrigue, les agents font mettre pied à terre au conducteur.



Celui-ci, un homme âgé de 43 ans, présente immédiatement plusieurs signes caractéristiques d’un état d’ébriété : haleine fortement alcoolisée, regard brillant, propos embrouillés...

Il reconnaît avoir bu trois verres de whisky

Interrogé sur sa consommation d’alcool, l’automobiliste admet avoir bu trois verres de whisky. Il est alors soumis à un dépistage à l’éthylomètre qui s’avère positif. Résultat : 0,48 mg/l d’air expiré (0,96 g dans le sang). Il a été conduit au poste pour être placé en dégrisement.

