Coupure totale de la RN12 entre l’Eure et l’Eure-et-Loir après un accident près de Nonancourt

Mercredi 1 Octobre à 19:01

[Actualisé] - La circulation est totalement interrompue ce mardi soir sur la RN12, dans les deux sens, entre Saint-Rémy-sur-Avre et La-Madeleine-de-Nonancourt, à la suite d’un accident impliquant deux véhicules. Les sapeurs-pompiers ont porté secours à trois blessés, dont un grave.

L’accident, à forte cinétique, s’est produit ce mardi en fin d’après-midi, aux alentours de 17h30, sur la RN12 (dans le sens Rennes > Paris), à hauteur de la commune de La-Madeleine-de-Nonancourt, dans l’Eure. Deux véhicules légers, dont un utilitaire, sont en cause. L’un d’eux a pris feu, nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers qui ont éteint l'incendie au moyen d'une lance.

Trois blessés, dont un grave

Le conducteur du véhicule utilitaire, un homme ded 43 ans, a été blessé grièvement dans le choc. Il a été pris en charge par une équipe du SMUR de Verneuil-sur-Avre qui lui a prodigué les premiers soins sur place avant d'être évacués, médicalisé, à bord de l'hélicoptère Viking28 vers l'hôpital de la Salpétrière à Paris.



Le passager de ce même véhicule, un home de 19 ans, a été quant à lui blessé légèrement, ainsi que le conducteur de la voiture de tourisme, âgé de 23 ans. Leur état n'a pas nécessité de transport à l'hôpital. Tous deux ont été pris en charge par la gendarmerie.

Une déviation a été mise en place via le réseau secondaire, mais plusieurs ralentissements importants sont signalés :



• Bouchon de 4,6 km sur la RN12 sens Rennes > Paris (entre PR 6+300 et PR 1+700) dans l’Eure, de Nonancourt à La-Madeleine-de-Nonancourt.

• Bouchon de 2,4 km sur la RN12 sens Paris > Rennes (entre PR 25+500 et PR 27+896) à Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir).

• Bouchon de 3,7 km sur la N154 sens A13 > A10, entre Marcilly-la-Campagne et La-Madeleine-de-Nonancourt (département 27).



Quatorze sapeurs-pompiers, avec plusieurs véhicules de secours routier, ont été engagés sur les lieux de l'accident. La gendarmerie a procédé aux constatations d'usage et a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de a collision.

