Course-poursuite à 140 km/h dans Rouen : un chauffard sans permis interpellé

Mercredi 24 Septembre à 12:09

Un jeune homme qui conduisait sans permis une voiture non assurée a tenté d'échapper à un contrôle de police. Il a finalement été arrêté après une fuite rocambolesque sur les Hauts-de-Rouen.

Cette nuit de mardi à mercredi, vers 1 heure du matin, une patrouille de police a repéré un véhicule suspect circulant rue François-Couperin à Rouen. Lors du contrôle, à partir de la plaque d'immatriculation, il s'est avéré que le véhicule n’était pas assuré.



Pris en charge par la voiture de police, gyrophare et avertisseur sonore activés, le conducteur a refusé d’obtempérer et pris la fuite à vive allure . La poursuite s’est engagée rue Galilée, puis avenue de la Grande-Mare (Hauts-de-Rouen) où la vitesse du fuyard a été estimée à 140 km/h, malgré les virages.

Course-poursuite et tête-à-queue

Le chauffard a fini par perdre le contrôle de sa voiture qui a effectué un tête-à-queue, immobilisée sur la voie opposée après avoir percuté le trottoir et une glissière de sécurité. Il a tenté de fuir à pied vers un bois mais a été rattrapé par un policier. Âgé de 19 ans, il n’était pas titulaire du permis de conduire. Son passager, 18 ans, a été laissé libre. Aucun blessé n’est à déplorer.