Course-poursuite nocturne à Rouen : le fuyard de 17 ans conduisait sans permis et positif au cannabis

Jeudi 4 Septembre à 11:21

Une course-poursuite a tenu en haleine plusieurs équipages de police la nuit dernière dans les rues de Darnétal et des Hauts-de-Rouen. Le chauffard âgé de 17 ans a pris de gros risques pour empêcher les policiers de l'intercepter.

Tout commence peu avant 23h30, cette nuit de mercredi à jeudi, lorsqu'un équipage de Police-secours en patrouille à Darnétal, près de Rouen, aperçoit une Polo Volkswagen roulant à vive allure rue des Belges, en direction de la rue François-Dureau. Le véhicule de police se lance alors à sa poursuite après avoir pris soin d'activer ses signaux lumineux et sonores.

Une conduite dangereuse

Le conducteur refuse d’obtempérer et continue sur sa lancée rue du Point-du-Jour en direction des hauts de Rouen. Il multiplie les infractions : stop brûlé, circulation à contre-sens rue Pasteur, franchissement de rond-point à pleine vitesse et poursuit sa route vers l'avenue de la Grand'Mare en effectuant des embardées pour empêcher les forces de l’ordre de le dépasser.



Dans sa fuite, le chauffard force d’autres automobilistes à freiner brusquement et emprunte même un passage piéton… par le trottoir. Un deuxième véhicule de police est engagé et un dispositif d’interception (DIVA) est déployé rue François-Couperin, permettant de crever progressivement deux pneus du véhicule.

Le conducteur : 17 ans et positif au cannabis

La voiture continue à vive allure et finit sa course sur un parking derrière la tour Antarès, avec deux individus à bord. Le conducteur est un adolescent de 17 ans sans permis, qui refuse dans un premier temps de reconnaître qu’il était au volant. Il est finalement interpellé et contrôlé positif au cannabis. Son passager, âgé de 16 ans, n’a pas été inquiété.



Le mineur a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer aggravé et conduite sans permis. Le véhicule, non signalé volé, a été immobilisé et placé en fourrière.

