Cyberattaque du logiciel Weda : le centre de santé intercommunal de Dieppe impacté, les rendez-vous maintenus

Jeudi 13 Novembre à 16:12

Victime d.une cyberattaque visant le logiciel médical Weda, le centre de santé intercommunal de Dieppe-Maritime maintient ses consultations mais suspend les nouveaux rendez-vous et repasse provisoirement au papier

Le Centre de santé intercommunal de Dieppe-Maritime fait partie des 23 000 professionnels de santé en France touchés par la cyberattaque visant le logiciel médical Weda. Par mesure de sécurité, l’éditeur a suspendu l’accès à sa plateforme, rendant le logiciel temporairement inutilisable au centre de santé.



Dès la découverte de l’incident, ce jeudi, Dieppe-Maritime précise dans un communiqué avoir pris contact avec l’éditeur et l’Agence régionale de santé (ARS). Des vérifications rapides ont été demandées pour savoir si des données personnelles de patients ont pu être piratées et, le cas échéant, être informée précisément de la nature et de l’ampleur d’éventuelles fuites d’informations confidentielles.

Rendez-vous maintenus, nouveaux créneaux suspendus

La suspension de Weda impose plusieurs adaptations dans le fonctionnement du centre de santé intercommunal. Ainsi, les rendez-vous déjà programmés sont maintenus. Les médecins n’ayant plus accès aux dossiers informatisés, il est vivement conseillé aux patients d’apporter leurs dernières ordonnances et documents médicaux.



Les agendas étant inaccessibles, la prise de nouveaux rendez-vous est suspendée pour le moment. En cas d’urgence, les patients sont invités à composer le 116 117 pour obtenir un rendez-vous adapté. Les procédures de remboursement sont exceptionnellement réalisées sur support papier.



Enfin, le standard téléphonique du Centre de santé intercommunal reste opérationnel pour renseigner les usagers.

