De Saint-Michel à la ferme de Navarre : la transhumance revient à Évreux du 25 au 28 novembre

Lundi 24 Novembre à 11:23

Quatre jours d’animations accompagneront le déplacement du troupeau du mardi 25 au vendredi 28 novembre, à travers plusieurs quartiers d’Évreux. Découvrez le programme.

Le parcours de la transhumance 2025 s’apprête à animer les rues d’Évreux. Pendant quatre jours, le public pourra suivre le déplacement du troupeau depuis Val-Iton jusqu’à la ferme de Navarre, avec des haltes, des soirées-étapes et de nombreuses animations gratuites destinées aux familles, aux scolaires et aux associations locales.

Un itinéraire en quatre étapes