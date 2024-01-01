De fortes marées jusqu’à vendredi en Normandie : prudence sur le littoral

Mardi 4 Novembre à 20:16

La mer monte vite, très vite. Jusqu’au vendredi 7 novembre, de forts coefficients de marée sont attendus sur la façade Manche mer du Nord. Le préfet maritime met en garde : la prudence est plus que jamais de mise.

Les grandes marées attirent les curieux… mais peuvent piéger les imprudents. Avec des coefficients atteignant 106, les risques sont bien réels : montée rapide des eaux, courants puissants, risque d’isolement sur les bancs de sable ou les rochers. Et il suffit parfois de quelques minutes pour qu’un promeneur ou un pêcheur à pied se retrouve encerclé, insiste la préfecture maritime.



Des risques accrus d’isolement et de noyade

Le phénomène de grande marée accentue le marnage, c’est-à-dire l’amplitude entre la basse et la haute mer. Résultat : un brassage plus intense, une remontée plus rapide des eaux et des courants renforcés. Les CROSS (centres régionaux de sauvetage en mer) sont donc en vigilance renforcée.



Cette alerte concerne tous les usagers du littoral : pêcheurs à pied, promeneurs, baigneurs ou plaisanciers. L’été 2024 a laissé un triste bilan : 3 décès et 407 personnes isolées par la marée rien que sur cette portion du littoral.