Début d'incendie dans un bateau de croisière entre Rouen et Vernon : les 64 passagers sont indemnes

Vendredi 5 Mai à 09:07

Forte émotion pour les soixante-quatre passagers et vingt-sept membres d'équipage d'un bateau de croisière qui naviguait sur la Seine, entre Rouen et Vernon. Un feu dont l'origine est ignorée s'est déclaré à bord en pleine nuit. Il n'y a aucun blessé

Le bateau de croisière était à la dérive lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place, à hauteur de Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure). Plus de peur que de mal : les 64 passagers et 27 membres d'équipage sont sains et saufs.



Il était aux alentours de 0 heure cette nuit de jeudi à vendredi, quand le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) a été prévenu qu'un navire en provenance de Rouen (Seine-Maritime) et allant vers Mantes (Yvelines) se trouvait en difficulté sur la Seine, à hauteur de l'Île du Bac, à Saint-Pierre-du--Vauvray. Un début d'incendie s'était en effet déclaré à bord, avant d'être éteint grâce au système d'extinction automatique déclenché par le commandant de bord.

Les 64 passagers mis en sécurité

Dans le même temps, les 64 passagers ont été mis en sécurité, regroupés sur le pont supérieur ainsi que les 27 membres d'équipage. Après avoir dérivé quelques minutes, le bateau a pu rejoindre la berge de l'île du Bac afin d'apponter en urgence.



Les sapeurs-pompiers ont procédé à la ventilation des différents compartiments du navire après s'être assurés que tout risque était écarté. Les passagers devaient être évacués ce vendredi matin. Le navire a été immobilisé le temps d'être soumis à une expertise.



L'intervention a mobilisé vingt-six sapeurs-pompiers jusqu'à 4h20 ce vendredi matin.