Départ de feu dans le sous-sol d'un pavillon à Belbeuf : le compteur électrique pointé du doigt

Samedi 22 Novembre à 10:16

Un incendie s’est déclaré ce samedi matin dans une maison de Belbeuf (Seine-Maritime). Le feu, parti d’un compteur électrique, a enfumé le sous-sol. Les trois occupants sont indemnes.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu avant 8 heures, ce samedi 22 novembre, rue des Hautes-Voies, à Belbeuf, pour un départ de feu dans une habitation individuelle. Trois occupants avaient déjà quitté les lieux lors de l’arrivée des secours, le sous-sol étant rempli de fumées.



Le sinistre, parti du compteur électrique, s’était étendu à des cartons stockés à proximité. Une lance a été déployée pour éteindre le foyer, tandis qu’une ventilation était engagée pour évacuer les fumées.

Deux femmes et un homme examinés sur place

Seize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés, aux côtés de la gendarmerie et des services de la mairie.



Les trois habitants ont été examinés sur place par les secours : il s'agit de deux femmes, âgée de 53 et 21 ans, et d'un homme de 20 ans. Leur état n'a pas nécessité d'hospitalisation, indique le Sdis76.



Les sinistrés seront relogés dans leur famille.

