Départ de feu dans une exploitation agricole à Bolleville, dans le pays de Caux : un ouvrier intoxiqué

Mardi 14 Octobre à 11:46

Un bâtiment agricole a été la proie des flammes ce mardi matin à Bolleville. Un ouvrier légèrement intoxiqué a été transporté à l’hôpital.

Un incendie s’est déclaré ce mardi matin dans un bâtiment agricole de Bolleville, près d’Yvetot (Seine-Maritime). Dès leur arrivée, rue des Ecoles, les sapeurs-pompiers ont rapidement sécurisé les lieux et porté assistance aux occupants.



Le sinistre a touché un bâtiment de 100 m² à usage mixte, servant au stockage de fourrage et à l’hébergement d’animaux. Les secours ont constaté que le feu avait été maîtrisé avant leur intervention et le bétail avait déjà été évacué.

Un ouvrier transporté à l’hôpital

Sur place, un ouvrier agricole présent au moment du départ de feu a été légèrement intoxiqué par les fumées. Pris en charge par les secours, il a été transporté au centre hospitalier de Lillebonne pour des examens.



L’intervention a mobilisé 16 sapeurs-pompiers et cinq engins. La gendarmerie et un représentant de la mairie étaient également sur les lieux.