Deux blessés légers après une explosion de mortier d’artifice à Rouen
Mercredi 22 Octobre à 08:43
Deux personnes ont été légèrement blessées hier soir à Rouen après l’explosion d’un mortier d’artifice place du Lieutenant Aubert.
Ce mardi soir, une déflagration de mortier d’artifice a semé l’émoi place du Lieutenant Aubert, dans le centre-ville de Rouen. Deux personnes ont été légèrement blessées par l’explosion.
Les victimes, dont l’âge et le sexe n’ont pas été précisés, ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être transportées au CHU de Rouen.
Les circonstances exactes de l’explosion restent à établir. Une enquête a été confiée aux services de police pour déterminer l’origine du tir et les éventuelles responsabilités.
Les victimes, dont l’âge et le sexe n’ont pas été précisés, ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être transportées au CHU de Rouen.
Les circonstances exactes de l’explosion restent à établir. Une enquête a été confiée aux services de police pour déterminer l’origine du tir et les éventuelles responsabilités.
————-
Artifices : ce que dit la loi
Artifices : ce que dit la loi
- L’usage de mortiers d’artifice est strictement réglementé en France. Leur manipulation sans autorisation constitue un délit pouvant entraîner des poursuites pénales, notamment en cas de blessures