Deux cambrioleurs démasqués par le sac à dos à pois dérobé à Rouen

Mardi 2 Janvier à 14:02

Deux auteurs d’un vol par effraction ont été placés en garde à vue à l’hôtel de police de Rouen (Seine-Maritime). Dans la soirée de samedi 30 décembre, un équipage de la brigade cynophile a été amené à se rendre route de Rouen où un cambriolage en cours était signalé.



Les policiers se lancent à la recherche des auteurs qui sont rapidement repérés et identifiés grâce au sac à dos à pois qu’ils ont dérobé. À la vue des forces de l’ordre, l’un des hommes tente vainement vainement de prendre la fuite son complice est interpellé.



Les mis en cause, âgés de 17 ans, déclarent être des mineurs isolés. Dans le sac à pois, sont découverts un ordinateur portable MacBook, un appareil photo numérique et une console de jeux PS4. Ce matériel a été dérobé lors du cambriolage.



Les deux adolescents ont été placés en vue pour vol par effraction.