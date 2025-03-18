Deux chiens poignardés dans l'Eure par leur maître suicidaire : une association réclame justice

Lundi 20 Octobre à 11:10

L’association Stéphane Lamart, partie civile, demande justice pour Nouki et Tyrex, deux chiens gravement blessés en mars dernier à Borsroumois, dans l’Eure. Leur maître les avait poignardés avant de tenter de mettre fin à ses jours en incendiant sa maison

Leur histoire aurait pu s’arrêter dans les flammes. Nouki et Tyrex, deux chiens poignardés à la gorge par leur maître, ont survécu à l’horreur. Leur agresseur, un homme de 59 ans en détresse psychologique, devra répondre de ses actes mardi 21 octobre devant le tribunal judiciaire d’Évreux.



Les faits remontent au 18 mars 2025, à Bosroumois (Eure). Ce jour-là, l’homme aurait tenté de mettre fin à ses jours en incendiant sa maison. Avant cela, il poignarde ses deux chiens « pour ne pas les laisser seuls », selon ses déclarations. Les deux animaux, grièvement blessés mais vivants, sont retrouvés devant la maison en flammes.

Une audience pour les intérêts civils