Deux conducteurs interpellés au Havre pour défaut de permis et infractions routières

Vendredi 19 Septembre à 11:18

Deux automobilistes ont été interpellés à quelques heures d'intervalle au Havre à la faveur d'infractions au code de la route : ils conduisaient l'un et l'autre avec un permis suspendu. Les véhicules ont été immobilisés.

Dans la soirée d'hier, jeudi 18 septembre, vers 19h40, un équipage de police secours effectue un contrôle routier place Thiers au Havre (Seine-Maritime). Un conducteur, repéré car il porte un casque audio sur les oreilles, est intercepté par les policiers.



Lors du contrôle, l’homme, âgé de 26 ans, est dans l'incapacité de présenter, hormis sa carte d'identité, son permis de conduire et ceux du véhicules. Les vérifications permettent d’établir que le véhicule n’est pas assuré et se trouve sous le coup d'une procédure d'immobilisation. Quant au conducteur, il fait l’objet d’une suspension de permis. Il est interpellé, et la voiture placée en fourrière.

A vive allure

Quelques heures plus tard, aux alentours de minuit, une équipe de la BAC remarque un véhicule arrivant à vive allure rue de Pressensé, toujours au Havre. Le conducteur ne signale pas son changement de direction et s’engage rue Jean-Dubuffet. Les policiers le suivent et procèdent à son contrôle.



Le conducteur, âgé de 17 ans, n’est pas en mesure de présenter de documents d’identité et donne son identité verbalement. Il s’avère qu’il conduit malgré la suspension de son permis. Le véhicule, qui n'est pas le sien, bien qu'assuré et non signalé volé, est immobilisé. Les tests d’alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs.



Dans les deux cas, des procédures judiciaires ont été engagées pour conduite sans permis et infractions au code de la route.