Deux établissements perturbés ce jeudi matin à Rouen : tentative de blocage à la fac Pasteur et lycée fermé

Jeudi 25 Septembre à 11:55

Des actions de blocage ont visé ce jeudi matin la fac Pasteur et le lycée Jeanne-d’Arc à Rouen, dans le cadre du mouvement « Bloquons tout ».

Plusieurs actions de blocage ont eu lieu ce jeudi matin à Rouen, dans le cadre du mouvement « Blocontour ». Deux établissements ont été visés : le campus Pasteur de l’université de Rouen et le lycée Jeanne-d’Arc.

Des poubelles devant l’entrée principale du campus Pasteur

Peu avant 7h, une dizaine de personnes ont tenté de bloquer l’accès au campus Pasteur à Rouen en installant des poubelles devant l’entrée principale. Les étudiants ont toutefois pu entrer par une autre entrée secondaire. Une présence policière a été rapidement déployée afin de garantir un accès libre à l’université. Aucun débordement n’a été signalé sur place.

Le lycée Jeanne-d’Arc bloqué toute la matinée