Deux hommes interpellés après un vol dans un supermarché à Bois-Guillaume

Jeudi 2 Octobre à 13:05

Dans la soirée d'hier, deux hommes ont été arrêtés dans un supermarché à Bois-Guillaume (Seine-Maritime) après avoir été surpris en train de dérober des produits alimentaires dans la réserve de Carrefour Market.

Les faits ont eu lieu lundi 1er octobre aux alentours de 21h35 dans l’enceinte du Carrefour Market du centre commercial des Bocquets, avenue de l'Europe. C’est un voisin du magasin, qui a vue sur la réserve extérieure, qui donne l’alerte après avoir observé deux individus en train de s’introduire pour voler des denrées.

Dissimulé sur un parking

Le premier homme, âgé de 47 ans, est appréhendé par les agents de sécurité. Le second prend la fuite, mais il est repéré peu après par les policiers, alors qu'il tente de se dissimuler sur un parking à proximité de l’établissement bancaire du CIC. Âgé de 49 ans, il est interpellé à son tour.



Tous deux sont contrôlés : le premier est sobre, le second présente un taux d’alcoolémie de 0,33 mg/l d’air expiré. Les deux hommes sont placés en garde à vue. La direction du magasin a confirmé le vol et déposé plainte.