Deux ministres attendues ce vendredi à Val-de-Reuil (Eure) pour parler insertion et emploi

Jeudi 4 Septembre à 18:52

De l’atelier mobilité aux rencontres avec les volontaires : les ministres Astrid Panosyan-Bouvet et Juliette Méadel plongeront dans le quotidien de l’EPIDE de Val-de-Reuil, ce vendredi après-midi.

Ce vendredi 5 septembre, l’EPIDE (Établissement pour l'insertion dans l'emploi) de Val-de-Reuil, dans l'Eure, accueillera deux membres du gouvernement. La ministre chargée du Travail et de l’Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, sera accompagnée de Juliette Méadel, ministre déléguée à la Ville et à la Décentralisation.



À partir de 14h15, les deux représentantes du gouvernement découvriront l’établissement d’insertion dans l’emploi, implanté 193, Voie du Futur, à Val-de-Reuil. Après un mot d’accueil du maire Marc-Antoine Jamet, les ministres prendront la parole avant de s’immerger dans le quotidien des jeunes volontaires.

Mettre en lumière les actions de l'Epide

La visite doit permettre de mettre en lumière les actions menées par l’EPIDE, où les volontaires travaillent à la fois leur mobilité, leur autonomie sociale et leur projet professionnel. Un passage par les ateliers et les espaces d’hébergement est prévu.



En fin de parcours, les ministres échangeront avec les jeunes sur leurs réalisations et rencontreront les partenaires locaux : entreprises, associations, missions locales, France Travail et services de l’État.