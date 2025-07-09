Dieppe : contrôlée en sens interdit...et en état d'ivresse au volant de sa voiture

Vendredi 7 Novembre à 12:18

Une automobiliste de 29 ans a été arrêtée par la police, très tôt ce vendredi matin, alors qu’elle circulait à contresens dans une rue de Dieppe. En état d’ivresse, elle présentait un taux d’alcool supérieur au seuil toléré.

Ce vendredi matin, peu avant 5 heures, une patrouille de police en surveillance boulevard du Maréchal-Joffre à Dieppe, a repéré un véhicule sortant du parking de l'hôtel de ville. La conductrice bifurque vers la rue de Blainville sans mettre de clignotant, puis s'engage dans la rue Jean-Véron en sens interdit.

Alcoolémie positive

Les policiers déclenchent les avertisseurs lumineux et procèdent à l’interception du véhicule au niveau du 3 rue Blainville. La conductrice, âgée de 29 ans, déclare spontanément avoir consommé de la bière dans un bar peu de temps avant de prendre le volant.



Soumise à un dépistage d’alcoolémie, elle présente un taux de 0,57 mg d’alcool par litre d’air expiré, au-dessus du seuil délictuel. Elle est interpellée, placée en garde à vue et son permis fait l’objet d’une rétention immédiate. Un dépistage de stupéfiants a également été pratiqué, en attente d’analyse.