Dieppe : ivre et en excès de vitesse au volant d’une Alfa Romeo, il est interpellé par la police

Mardi 21 Octobre à 11:35

Un conducteur de 28 ans a été contrôlé en pleine nuit à Dieppe au volant d’une Alfa Romeo roulant à vive allure. Il présentait un taux d’alcoolémie supérieur au seuil autorisé.



Les policiers en sécurisation sur le front de mer à Dieppe, hier lundi vers vers 2h30 du matin, ont repéré un véhicule roulant à vive allure sur la traverse colonel Dolard-Ménard, dégageant une épaisse fumée noire.



Les policiers ont suivi l’Alfa Romeo à distance alors qu’elle circulait en ville, multipliant les manœuvres dangereuses. Arrivé au cours de Dakar, le conducteur a même effectué des embardées en ligne droite.

Positif à l'alcool

Les policiers ont procédé à son interception. Le conducteur, un Dieppois de 28 ans, a affirmé avoir récemment acheté le véhicule, sans pouvoir présenter la carte grise. Il a été contrôlé positif à l’alcool, avec un taux de 0,59 mg/l d’air expiré, soit près de 1,20 g par litre de sang. Le dépistage aux stupéfiants s'est revélé négatif.



Le véhicule, encore assuré au nom de l’ancien propriétaire, a été placé en fourrière. Le conducteur a été conduit au commissariat pour la suite de la procédure.