Dieppe : un bâtiment du Département évacué en urgence après un important dégagement de fumée

Vendredi 7 Novembre à 14:22

Une intervention de grande ampleur a mobilisé une trentaine de sapeurs-pompiers ce vendredi à la mi-journée à Dieppe. La cause ? , Un incendie dans un bâtiment administratif situé boulevard Georges-Clemenceau, près du commissariat de police.

Les secours ont été informés peu après 12h30 d'une épaisse fumée s’échappant du rez-de-chaussée d’un bâtiment comprenant un étage et des combles, abritant notamment le centre médico social et la MDPH, deux services du Département de la Seine-Maritime. Rapidement sur place, les sapeurs-pompiers ont procédé à l’évacuation d’une vingtaine de personnes.

Une victime légèrement intoxiquée

Au total, 24 personnes ont été impliquées, dont une victime ayant inhalé des fumées. Une lance a été engagée pour l’extinction du feu, tandis qu’une ventilation complète des locaux était en cours en début d'après-midi. L’origine du sinistre reste à déterminer.



Douze engins et 31 pompiers ont été mobilisés sous le commandement d’un chef de colonne. Une reconnaissance des lieux est toujours en cours.

