Dieppe : un conducteur ivre refuse d’obtempérer et percute une bordure en béton

Lundi 17 Novembre à 12:14

Un homme de 41 ans a ignoré les injonctions des policiers avant de percuter une bordure et d’être finalement interpellé après s’être enfermé dans sa voiture.

Samedi vers 22h, place des Martyrs de la Résistance à Dieppe, un véhicule quittant un parking franchit un zébra puis une ligne blanche. Les policiers tentent de l’intercepter, mais le conducteur continue sa route sans ralentir, ignorant les avertisseurs sonores et lumineux de la voiture de police lancée à sa poursuite.

Enfermé dans sa voiture

L’automobiliste détourne volontairement la tête lorsque les policiers se portent à sa hauteur, puis finit par heurter une bordure en béton en s’engageant vers l’avenue Jean-Jaurès.



Suite au choc, le véhicule est contraint de s’immobiliser au niveau d’un feu tricolore. Enfermé dans l’habitacle, l’individu refuse dans un premier temps d’ouvrir la portière puis consent finalement à s’exécuter, les forces de l’ordre menaçant de briser une vitre.

2,20 g d’alcool dans le sang

L’automobiliste âgé de 41 ans, a les yeux brillants, tient des propos incohérents et sent fortement l’alcool. Le test d’alcoolémie ressort positif : 1,10 mg/l soit 2,20 g dans le sang. Il est placé en garde à vue.



Son passager, également en état d’ivresse, indiquera avoir tenté de l’inciter à s’arrêter.

