Dieppe : un plongeur-démineur évacué par Dragon 76 après un malaise en mer

Mercredi 12 Novembre à 11:01

Victime d’une perte de connaissance lors d’une opération de déminage au large de Dieppe, un militaire du GPD Manche mer du Nord a été médicalisé à bord puis héliporté vers l’hôpital de Lille.

Ce mardi 11 novembre, en début d’après-midi, un plongeur-démineur engagé sur une mission de neutralisation d’engins en mer au large de Dieppe perd connaissance. Pris en charge immédiatement par l’infirmier du groupe, il est transbordé sur le Goury, navire de garde du parc éolien Dieppe–Le Tréport.



Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez ouvre une conférence avec le SAMU de coordination médicale maritime (SCMM) du Havre et la décision est prise de procéder à une évacuation médicale.

Dragon 76 mobilisé