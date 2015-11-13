Dieudonné interdit deux fois de suite en Seine-Maritime : bras de fer entre le préfet et l'humoriste

Vendredi 7 Novembre à 21:59

Dieudonné visé par deux arrêtés d’interdiction en deux jours en Normandie. Après avoir tenté de se produire les 7 et 8 novembre dans la région de Rouen, l’humoriste se heurte à la fermeté des préfectures de Seine-Maritime et de l’Eure. En cause : des propos jugés attentatoires à la mémoire des victimes des attentats du 13-Novembre.





Le spectacle était initialement prévu ce vendredi 7 novembre « dans la région de Rouen ». En réaction, L’humoriste Dieudonné M’Bala M’Bala ne pourra se produire ni le 7 ni le 8 novembre en Normandie. Après une première interdiction jeudi, la préfecture de la Seine-Maritime a dû renforcer sa position face à une nouvelle annonce de représentation pour demain samedi.Le spectacle était initialement prévu ce vendredi 7 novembre « dans la région de Rouen ». En réaction, les préfets de l’Eure et de la Seine-Maritime avaient pris, dès jeudi, deux arrêtés d’interdiction valables sur l’ensemble de leurs départements.

Nouvelle tentative, nouvelle interdiction

Ce vendredi en fin de journée, les organisateurs ont reprogrammé le spectacle de Dieudonné à demain samedi 8 novembre, toujours sans préciser de commune. Une manœuvre qui a immédiatement conduit les préfets de la Seine-Maritime de l'Eure à signer un nouvel arrêté d’interdiction, cette fois pour la journée de samedi.



Les motifs avancés restent inchangés : des propos jugés récurrents dans les spectacles de Dieudonné, relevant de l’apologie du terrorisme ou dépréciant les attentats du 13 novembre 2015.

Un contexte sensible à la veille des commémorations

À quelques jours des dix ans des attentats de Paris, les autorités insistent sur le préjudice causé à la mémoire des victimes et rappellent leur volonté de préserver l’ordre public. Les représentants de l'Etat dénoncent des atteintes « sous couvert d’humour » qui suscitent émotion et indignation à l’échelle nationale.



En Seine-Maritime, l'interdiction est donc totale, et valable sur l’ensemble du territoire départemental.

Réaction de Dieudonné : « ...du jamais vu ! »