Disparition de Khuslen, 3 ans, à Alençon : l'alerte enlèvement est levée mais l'enfant n'a pas été retrouvée

Mardi 7 Octobre à 22:32

[Actualisé] - La fillette d’origine mongole aurait été enlevée par son père lundi soir. Le ministère de la Justice annonce ce mercredi matin la levée de l'alerte enlèvement sur décision du parquet de l'Orne.

L' alerte enlèvement, déclenchée ce mardi soir après la disparition inquiétante d’une petite fille de 3 ans à Alençon (Orne), a été levée ce mercredi matin sur décision du parquet de l'Orne, qui précise que l'enfant n'a cependant pas été retrouvée. L’enlèvement, sur fond de séparation, se serait produit vers 21h40, lundi 6 ocobre.



La victime, Khuslen, est une petite fille d’origine mongole, âgée de 3 ans, mesurant 95 cm, avec la peau mate, les cheveux noirs et les yeux noirs. Elle porte une mèche sur le front. Au moment de sa disparition, elle était habillée d’un ensemble gris, et tenait une tétine ainsi qu’un doudou Mickey.

🔴 Sur décision du parquet d'Alençon, il est mis fin à l'alerte enlèvement. L'enfant n'a pas été retrouvée. Merci à tous pour votre aide. Les recherches se poursuivent.

Le suspect : son père

Le principal suspect est Enkhtaivan E. 36 ans, également d’origine mongole. Il mesure 1,69 m, est de corpulence mince, a les cheveux bruns et les yeux noirs. Une grande tache rouge dans le cou et un tatouage tribal allant de la poitrine jusqu’à l’omoplate sont des signes distinctifs. Lors de l’enlèvement, il portait un pull vert et des baskets.



Il aurait pris la fuite à bord d’un véhicule Peugeot 308 blanc, immatriculé EY-361-LY. 🔴 Alerte Enlèvement en cours dans le département de l'Orne.

Appelez le 197 pour vos signalements ou envoyez un courriel à alerte-enlevement@interieur.gouv.fr

Ne pas intervenir