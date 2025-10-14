Disparition inquiétante à L’Étang-la-Ville (Yvelines) : Émilien a été retrouvé annonce la police

Jeudi 16 Octobre à 12:13

Sa disparition inquiétante avait conduit la police à lancer un appel à témoin : Émilien a été retrouvé, annonce ce vendredi la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Yvelines.

Les services de police avaient diffusé un avis de recherche après la disparition jugée inquiétante d’Émilien, 26 ans, depuis le 14 octobre 2025 à L’Étang-la-Ville (Yvelines).



Le jeune homme n’avait plus donné signe de vie depuis cette date, ce qui avait motivé l’ouverture d’une enquête pour disparition inquiétante et la diffusion d’un appel à témoins par le commissariat de Saint-Germain-en-Laye, en charge de l’enquête.



Ce vendredi, la police annonce sur ses réseaux sociaux avoir retrouvé Émilien, sans plus de précision.

.