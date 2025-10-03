Disparition inquiétante en Seine-Maritime : la gendarmerie lance un appel à témoins

Lundi 20 Octobre à 19:07

Maxime n'a pas donné signe de vie depuis le 3 octobre, jour de sa disparition jugée inquiétante à Gournay-en-Bray. Un appel à témoin est lancé par la gendarmerie. Ce qu'il faut savoir.