Elbeuf : deux personnes intoxiquées lors d’un début d’incendie dans un immeuble du centre-ville

Vendredi 17 Octobre à 16:57

Un dégagement de fumée important a mobilisé les secours ce vendredi après-midi dans un immeuble du centre-ville d’Elbeuf. Six personnes ont dû être évacuées.

Les faits se sont produits peu après 15h, rue aux Bœufs à Elbeuf, au sein d’un immeuble collectif de deux étages plus combles. Les sapeurs-pompiers sont intervenus en nombre après le signalement d’un feu avec dégagement de fumée au premier étage.

Un plat oublié sur le feu à l’origine du sinistre