En Seine-Maritime, rétention de permis et cellule de dégrisement pour six conducteurs alcoolisés, dont une femme

Mercredi 7 Février à 13:58

Entre mardi soir et ce mercredi matin, en Seine-Maritime, ce sont pas moins de six automobilistes qui ont été contrôlés sous l'empire d'un état alcoolique. Des taux allant de 0,80 g à 2,20 g dans le sang ont été relevés par les forces de l'ordre.

Cinq hommes et une femme se retrouvent aujourd'hui sans permis de conduire et avec une convocation devant le tribunal, après avoir croisé la route des policiers de Seine-Maritime au cours des dernières heures.



À Dieppe d'abord, mardi 6 février vers 21 heures, l'attention d'un équipage de la brigade anticriminalité est attirée par une voiture roulant à une vitesse excessive sur le cours de Dakar. L'automobiliste, un Dieppois de 29 ans, est intercepté. Visiblement embarrassé, il est dans l'incapacité de présenter son permis de conduire. Il déclare être inscrit dans une auto-école mais n'a pas encore passé l'examen. De plus, le véhicule, qui n'est pas le sien, n'est pas assuré. Cerise sur le gâteau, il est contrôlé positif à l'alcool (0,40 mg par litre d'air expiré, soit 0,80 g dans le sang) et aux stupéfiants. Il est interpellé et placé en garde à vue.

Alcoolisé, sans permis et assurance

Un peu plus tard dans la nuit, juste avant 23 h 30, à Petit-Quevilly près de Rouen, une patrouille de gendarmes mobiles voit un véhicule circulant tous feux éteints rue Chevreul. Le conducteur, un homme de 44 ans, est contrôlé. Présentant les stigmates de l'alcoolémie, le dépistage révèle qu'il a 2 g par litre de sang. Le quadragénaire est emmené à l'hôtel de police pour y être placé en dégrisement.



Dans le même temps, les forces de l'ordre sont appelées à intervenir à Tourville-la-Rivière où des perturbateurs sont signalés à l'Espace 360. Sur place, le conducteur d'une voiture est contrôlé rue du Parc en Seine. L'homme, âgé de 38 ans, conduit malgré la suspension de son permis depuis 2021. Son véhicule est dépourvu d'assurance et le contrôle technique est périmé. Pour finir, il souffle dans l'éthylomètre qui affiche un taux 1,70 g dans le sang (0,85 mg par litre d'air expiré).

2,20 g pour l'homme, 1,98 g pour la femme

Une heure plus tard, la brigade anticriminalité (Bac) de Rouen intervient au Houlme, où une voiture suspecte a été aperçue dans la cour de l'association Génération textile. A leur arrivée, les policiers remarquent que le portail est ouvert et qu'un véhicule tous feux éteints est garé à l'intérieur. À bord, un homme de 37 ans qui déclare être sans domicile fixe. Il est fortement alcoolisé : 2,20 g dans le sang. Le trentenaire a été placé en dégrisement.



Dans le même registre, ce matin vers 7 heures, une habitante de Cauville-sur-Mer a été contrôlée au volant de sa voiture fortement alcoolisée. Elle venait de provoquer un accident matériel de la circulation, rue de Frileuse au Havre, quand les policiers sont arrivés sur place. Le dépistage à l'éthylomètre a révélé un taux de 1,98 g dans le sang. Elle a été placée en garde à vue.



Enfin, à Gonfreville-l'Orcher, des agents de la sécurité portuaire remarquant la conduite hasardeuse d'un automobiliste route Industrielle, ont alerté la police. Le conducteur avait 1 g d'alcool par litre de sang. Il a été interpellé et sa voiture emmenée à la fourrière en raison d'un défaut d'assurance.