En Seine-Maritime, un chauffeur routier meurt dans l’explosion de son camion sur la D915

Lundi 24 Novembre à 18:14

Une traversée de village s’est muée en drame ce lundi en fin de matinée. Un poids lourd transportant des poissons vivants a explosé en pleine circulation à Pommeréval, provoquant la mort de son conducteur et la fermeture totale de la D915.

Le camion roulait à faible allure lorsqu’il a soudainement explosé sur la route de Dieppe, peu avant 11h30. Le véhicule s’est immédiatement embrasé. Le chauffeur n’a pas pu être extrait à temps et a succombé dans l’incendie. Un agent communal, qui a tenté de lui porter secours, a été légèrement blessé, relate la préfecture dans un communiqué publié en fin de journée..



Sur la voie opposée, un second poids lourd a été touché par des projectiles issus de l’explosion. Son conducteur, choqué, a été transporté à l’hôpital de Dieppe.

Classe confinée et cellule psychologique

L’explosion s’est produite à proximité immédiate de l’école élémentaire de Pommeréval. Une classe de 19 élèves a été confinée dans un premier temps, avant d’être évacuée vers un autre établissement. Un accompagnement psychologique sera proposé dès ce mardi à l’ensemble des élèves et du personnel. Le Samu a également ouvert un numéro d’écoute et d’évaluation médicale et psychologique pour les témoins de l’accident



La gendarmerie, sous l’autorité du parquet de Dieppe, mène les investigations afin d’établir l’origine précise de l’explosion. En parallèle, la D915 a été totalement fermée entre Ardouval (RD48) et le rond-point des Hayons (RD928), avec des déviations mises en place dans le secteur.

Opérations de sécurisation

En fin d’après-midi, les opérations de sécurisation étaient toujours en cours. Une fuite d’oxygène provenant d’une bonbonne utilisée pour le transport des poissons a nécessité des précautions supplémentaires, sans présenter de risque toxique pour les habitants ou l’environnement.

La route devrait rester fermée jusqu’à la sécurisation complète de la zone.



