En Seine-Maritime, un ouvrier blessé par un foret à bois lors de travaux au Tilleul, près d'Etretat

Lundi 10 Novembre à 12:04

[Actualisé] - Un ouvrier a été blessé ce lundi matin au Tilleul, près d’Étretat, après avoir reçu un coup de foret dans le mollet alors qu’il effectuait des travaux. L’intervention des secours, rendue complexe par la configuration du site, est toujours en cours.

Un homme de 43 ans a été sérieusement blessé ce lundi matin sur un chantier situé allée de Frefosse, sur la commune du Tilleul (Seine-Maritime). L’homme a été accidentellement touché au niveau du mollet, perforé par un foret à bois utilisé par un autre ouvrier qui réalisait des travaux à environ trois mètres de hauteur.

Dragon 76 mobilisé

Les secours, alertés aux alentours de 11 heure, ont rapidement engagé d’importants moyens, dont une équipe spécialisée en milieu périlleux et l’hélicoptère Dragon 76. La victime se trouvait sur un plancher instable dans un local technique d’un ancien corps de ferme, ce qui a nécessité une sécurisation préalable du site avant toute évacuation.



Médicalisé sur place par le SMUR, le blessé a été héliporté, en urgence relative, vers l’hôpital jacques-Monod de Montivilliers, près du Havre. Sur place, 14 sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec cinq engins.

