En état d’ivresse, il percute un bus Teor à Rouen : plus de 2 g d’alcool dans le sang

Mardi 28 Octobre à 13:16

Une collision entre une camionnette et un bus Teor a mobilisé policiers et pompiers lundi dans la soirée à Rouen. Le conducteur du véhicule utilitaire, âgé de 52 ans, a été retrouvé aux urgences, fortement alcoolisé.

Les policiers ont été appelés à intervenir devant les urgences du CHU de Rouen, où un accident venait de se produire entre un bus Teor du réseau Astuce et une camionnette. Sur place, les pompiers ont expliqué avoir entendu l’impact depuis leur caserne toute proche et s’être immédiatement rendus sur les lieux. À l'arrivée des forces de l'ordre, le conducteur de la camionnette avait déjà été escorté à pied vers les urgences par des sapeurs-pompiers.

Pas de blessé dans le bus

Le choc a endommagé la partie avant de la camionnette, tandis que le bus Teor, touché au niveau du passage de roues côté gauche, a pu regagner son dépôt sans attendre l'intervention de la police. Aucun passager du bus n’a été blessé.



Interrogé par les forces de l’ordre, le conducteur a reconnu avoir perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter le terre-plein central puis le Teor. Examiné par les médecins, il n’est pas blessé. Un certificat de non-hospitalisation a été délivré aux policiers.



Emmené à l’hôtel de police, le quinquagénaire a été soumis à un dépistage d’alcoolémie. Résultat : 1,09 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit plus de 2 grammes par litre de sang. Il a été placé en dégrisement et son permis de conduire a été immédiatement retenu.

