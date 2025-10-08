Enlèvement de Khuslen à Alençon (Orne) : l’enfant de 3 ans retrouvée saine et sauve dans le Morbihan

Mercredi 8 Octobre à 14:17

Le père, suspecté d’avoir enlevé sa fille lundi à Alençon, a été interpellé ce mercredi matin sur le parking d'un supermarché à Saint-Avé, près de Vannes en Bretagne.





L'alerte enlèvement a pris fin ce mercredi 8 octobre 2025 avec une issue heureuse : Khuslen, 3 ans, a été retrouvée vivante et saine et sauve à Saint-Avé, une commune du Morbihan, proche de Vannes. Le père de l'enfant, principal suspect dans cet enlèvement survenu lundi soir à Alençon (Orne), a été interpellé par la BRI de Nantes ce mercredi matin. Il se trouvait avec un complice présumé, et l'enfant à leurs côtés, au moment de l'arrestation sur le parking d'un supermarché.

La voiture du père retrouvée

Peu avant, la voiture blanche Peugeot 308 utilisée lors de la fuite avait été retrouvée dans la banlieue d'Alençon, mettant les enquêteurs sur leur piste. Le parquet d’Alençon a confirmé l’interpellation.



L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de l’enlèvement, le rôle exact du complice et les motivations du père.

