Escale forcée à La Corogne pour les Class40 de la Transat Café L’Or

Dimanche 26 Octobre à 13:24

Face à une dégradation météo attendue dans le golfe de Gascogne, la direction de course impose une escale technique en Espagne pour la flotte des Class40.

La prudence l’emporte sur l’aventure. Alors que les 42 Class40 engagés dans la Transat Café L’Or Le Havre Normandie s’élançaient vers les Antilles, un changement de cap s’impose : direction La Corogne. Une escale imposée par la météo, en raison de l’arrivée d’un front actif et de conditions musclées prévues à l’entrée du golfe de Gascogne dans les prochains jours.

​Un deuxième départ dès que possible

Les organisateurs annoncent qu’un second départ sera donné depuis La Corogne dès que la fenêtre météo le permettra. Le classement de cette première étape sera établi en temps réel, et le classement final de la transat se fera au cumul des temps sur les deux étapes, sous réserve des décisions du jury.



Les parcours des Ultim et des Imoca restent inchangés : ces deux classes poursuivent leur route directe vers Fort-de-France sans escale.