Escroqueries à la fausse qualité à Rouen : une octogénaire détroussée par une fausse policière

Vendredi 24 Octobre à 11:25

Fausse policière, faux agents de Veolia, démarcheurs de calendriers… Les escroqueries à la fausse qualité se multiplient ces derniers jours dans l’agglomération de Rouen, visant en priorité les personnes âgées. Dernier cas en date : celui d’une habitante de la rive gauche, âgée de 82 ans, piégée à son domicile mercredi soir

La police met en garde les personnes âgées après plusieurs escroqueries signalées ces derniers jours à Rouen et dans sa périphérie. L’un des faits les plus marquants s’est déroulé hier, jeudi 23 octobre, en début de soirée, sur la rive gauche de la ville. Une femme de 82 ans a été abusée par une escroc se faisant passer pour une policière.



La victime reçoit un appel d’une femme affirmant être policière. Elle lui annonce que sa carte bancaire aurait servi à payer un voyage de 1 700 € et l’informe qu’elle va venir chez elle pour établir un procès-verbal.

Carte bancaire, bijoux, argent...

Quelques minutes plus tard, la prétendue policière se présente au domicile de l'octogénaire. Sous couvert de procédure, elle lui demande sa carte bancaire ainsi que son code secret, et l’informe qu'une nouvelle carte lui sera prochainement remise. La retraitée s'exécute.



La visite se prolonge : la fausse fonctionnaire parvient aussi à lui subtiliser la puce de son téléphone portable. Elle la convainc ensuite de lui remettre ses bijoux et un peu d'argent liquide sous prétexte de faire des photos « pour le dossier ». Elle repart avec une bague, un bracelet, un pendentif et une petite somme en espèces, promettant de revenir. Elle ne reviendra jamais.



Quelques heures plus tard, la victime découvre avec stupéfaction que 2 000 euros ont été retirés de son compte. Elle dépose alors plainte auprès des vrais policiers au commissariat de Rouen. Une enquête est en cours pour escroquerie dite à la fausse qualité.

Des cas en série dans la métropole

Cet épisode n’est pas isolé. Selon nos informations, deux autres faits récents similaires ont été signalés dans l’agglomération. Tous visent des personnes âgées. Dans un cas, des individus ont prétexté la vente de calendriers pour entrer dans un domicile et y dérober des bijoux. Dans un autre, de faux agents se sont fait passer pour des employés de Veolia, notamment dans le quartier de la Croix-Neuve, pour obtenir l’accès à l’intérieur des logements.



Ces personnes ne sont pas nécessairement liées entre elles, mais leur mode opératoire repose toujours sur le même principe : inspirer la confiance en se présentant sous une identité officielle, puis soutirer des biens ou des informations confidentielles.



