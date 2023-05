Eure. Des carpes koï volées dans le bassin d'une propriété en pleine nuit à Thiberville

Vendredi 5 Mai à 17:41

Des voleurs ont pénétré en escaladant un mur dans une propriété à Thiberville, dans l'Eure, au cours de la nuit du 2 au 3 mai. Ils sont repartis avec les poissons qui se trouvaient dans un bassin

C'est sur un bien curieux vol par effraction que les gendarmes de Thiberville, dans l'Eure, enquêtent depuis quelques jours. Le ou les cambrioleurs qui ont opéré dans la nuit du 2 au 3 mai chez un particulier à Thiberville ne sont pas repartis avec les bijoux ou autres objets de valeur, mais avec ...d'inoffensifs poissons d'eau douce.

Un préjudice estimé à 2 000€

Mais pas n'importe lesquels : des carpes koï, un poisson d'ornement très prisé en Asie du Sud-Est et dont le prix varie, selon la variété, entre 50 et 50 000€ d'après les spécialistes.



Pour pénétrer dans le jardin de la propriété, et accéder au bassin, le ou les cambrioleurs ont escaladé un mur. Et ont raflé vingt-sept carpes koï, des tête de lion et même des poissons rouges. La victime a estimé à 2 000€ environ le montant du préjudice.



Ce type de vol n'est pas rare. Régulièrement, des propriétaires de poissons d'ornement en sont victimes. Et les voleurs - amateurs de fricassées ou trafiquants avertis - sont rarement attrapés.