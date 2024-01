Eure. Des élèves d'un lycée agricole du Neubourg, victimes d'une intoxication alimentaire

Mardi 23 Janvier à 16:27

Les sapeurs-pompiers sont venus pour une suspicion d'intoxication au monoxyde carbone. En vérité, il s'est avéré que la cause des migraines signalées par 19 lycéens provenait d'une intoxication alimentaire

C'est pour une suspicion d'intoxication au monoxyde de carbone que les s sapeurs-pompiers de l'Eure sont intervenus au lycée professionnel agricole Gilbert-Martin, au Neubourg, dans la soirée d'hier, lundi 22 janvier. Dix-neuf élèves ont manifesté, après le repas du soir, différents symptômes, en particulier des maux de tête.



Les secours ont, à leur arrivée, pris en charge les lycéens concernés et procédé à des relevés qui ont ainsi permis d'écarter l'hypothèse d'une intoxication au monoxyde de carbone. Il s'est avéré finalement qu'il s'agissait d'une intoxication alimentaire.

Médicaments et conseils

Les victimes ont été examinées sur place par le médecin du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) qui leur a prescrit des médicaments et prodigués aux parents quelques conseils en pareil cas. Aucun d'entre eux n'a été transporté à l'hôpital, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).



Arrivés sur place vers 22 heures, les treize sapeurs-pompiers engagés sont repartis peu avant une heure du matin.