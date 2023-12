Eure. Il percute une voiture en stationnement à Ézy-sur-Eure et provoque une fuite de gaz

Ce mercredi 27 décembre vers 4h50, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux d’un accident de la circulation, route de Dreux à Ézy-sur-Eure.



L’accident a impliqué deux véhicules dont un en stationnement. Dans le choc, un coffret de gaz a été endommagé par l’une des voitures, ce qui a provoqué une fuite de gaz sur la voie publique.



Les deux occupants du véhicule, dont le conducteur a perdu le contrôle pour une raison ignorée, ont été pris en charge par les secours et transportés, en urgence relative, vers le centre hospitalier de Dreux (Eure-et-Loir). Il s’agit d’un homme de 23 ans et d’une femme de 30 ans.



GrDF a dépêché une équipe d’astreinte afin de colmater la fuite et de remettre en état l’installation.



La gendarmerie a ouvert une enquête.