Eure. Leur voiture fait des tonneaux : deux jeunes blessés, dont un grièvement, cette nuit à Piseux

Dimanche 7 Septembre à 17:35

Deux jeunes gens ont été blessés dans un accident de la route la nuit dernière à hauteur de Piseux, près de Verneuil d'Avre-et-d'Iton. Ils ont été éjectés de leur véhicule qui a fait plusieurs tonneaux.

Dans la nuit de samedi à dimanche, peu avant 1 h du matin, une voiture a effectué plusieurs tonneaux sur la RD51 à hauteur de Piseux, près de Verneuil d'Avre-et-d'Iton. (Eure)



L’accident a impliqué un seul véhicule de tourisme. Sous la violence du choc, le conducteur et son passager ont été éjectés de l’habitacle.

Un jeune homme en urgence absolue

L'une des victimes, un homme âgé de 18 ans, a été grièvement blessé. Pris en charge d'abord par les sapeurs-pompiers puis une équipe du SMUR de Verneuil-sur-Avre, il a été transporté médicalisé vers le CHU de Rouen (Seine-Maritime). Le second blessé, un adolescent de 17 ans, a également été conduit à l’hôpital en état d’urgence relative.



La route départementale (axe Verneuil - Mesnils-sur-Iton) a été coupée le temps des opérations de secours qui ont mobilisé une dizaine de sapeurs-pompiers jusqu’à environ 5 heures. La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l’accident.