Eure : Mérey se dote de caméras de vidéosurveillance pour la sécurité des habitants

Samedi 6 Septembre à 16:01

La commune de Mérey, près de Pacy-sur-Eure, va s'équiper de vidéoprotection. Au moins cinq caméras vont être installées le long de la route de Pacy. Les travaux se dérouleront du 22 au 26 septembre.

La mairie de Mérey, une commune de 350 habitants proche de Pacy-sur-Eure (Eure) annonce l’installation de plusieurs caméras de vidéosurveillance sur le territoire communal. Les travaux sont programmés du lundi 22 au vendredi 26 septembre prochain.



Selon la municipalité, ces équipements visent à renforcer la sécurité des habitants et à prévenir les incivilités. Une attention particulière est portée à « la protection des enfants », précise la mairie dans un communiqué adressé aux habitants.

Prévention et sécurité

Au moins cinq caméras de videoprotection vont être installées dans la route de Pacy, l'artère principale qui traverse la commune. Selon le plan communiqué par la mairie, il y en aura une à chaque entrée (et sortie), une à proximité de la mairie, et deux autres, une dans le virage et une près de l'entrée de la résidence La Haie Vive.



Durant cette période d'installation, la mairie invite les habitants à faire preuve de compréhension et de coopération. Les éventuelles gênes occasionnées par les travaux devraient être limitées dans le temps.

