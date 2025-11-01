Eure. Metal Hardcore : Stoned fête ses 10 ans avec Primal Age et Beyond the Styx au Silo

Jeudi 16 Octobre à 19:47

Le Silo de Verneuil-sur-Avre va se transformer en temple du metal hardcore le samedi 1er novembre. Pour fêter ses dix ans, le groupe chartrain Stoned convie deux monstres sacrés de la scène française : Primal Age et Beyond the Styx. Trois groupes, une même déflagration sonore.

Trois groupes, trois styles, une même rage

Formé à Chartres en 2015, Stoned s’est taillé une solide réputation grâce à ses shows intenses et son metal hardcore influencé par Trivium ou Black Bomb A. Avec plus de cent concerts et deux EPs dont Back to the Rabbit (2023), le groupe célèbre son anniversaire avec un set explosif.



Les vétérans Primal Age, pionniers du genre depuis les années 90, apporteront leur énergie militante et sans compromis, forgée sur les scènes du Hellfest et du Sonisphere. Enfin, Beyond the Styx viendra achever le public avec son hardcore crossover sombre et nerveux, signature d’un groupe habitué des plus grandes scènes européennes.





Renseignements pratiques

🗓 Samedi 1er novembre 2025 – 20h30

📍 Le Silo – Verneuil-sur-Avre

🎟 Tarifs : 8 € / 5 € (-18 ans, étudiants, adhérents, demandeurs d’emploi)