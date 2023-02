Eure. Quatre blessés dans un accident de la route à Fontaine-Bellanger

Vendredi 3 Février à 09:37

La collision a impliqué trois voitures de tourisme, jeudi 2 février, sur la D6015 entre Gaillon et Louviers. Dix-huit sapeurs-pompiers sont intervenus pour secourir les victimes

Trois véhicules de tourisme se sont percutés sur la route départementale 6015 à Fontaine-Bellanger, entre Gaillon et Louviers dans l'Eure. L'accident, qui s'est produit jeudi 2 février, vers 12h40, a fait quatre blessés dont deux étaient piégés dans l'habitacle.

Des victimes de 67 à 86 ans

Dans le premier véhicule, les secours ont pris en charge un homme de 74 ans et une femme de 67 ans, en urgence relative qui ont été évacués par les sapeurs-pompiers de Vernon vers le centre hospitalier de Vernon.



Deux femmes ont été également blessées dans les deux autres véhicules impliqués, une de 75 ans et une de 86 ans. Toutes deux, en urgence relative, ont été transportées respectivement à l'hôpital de Vernon et d'Evreux par des véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) de Louviers et de Gaillon.



L'intervention a nécessité le déplacement de 18 sapeurs-pompiers.



IUne en quête a été ouverte par la gendarmerie afin d'établir les circonstances de l'accident.