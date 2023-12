Eure. Quatre blessés, dont deux graves, dans deux accidents de la route, à Harcourt et Foulbec

Samedi 9 Décembre à 10:37

Un homme de 80 ans a été blessé grièvement après avoir percuté avec sa voiture un arbre. Le second accident a fait trois blessés

Les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été mobilisés ces dernières heures pour deux accidents graves de la circulation.



Vers 20 heures, ce vendredi, ils se sont rendus à Harcourt, route la Grande Mare où un véhicule utilitaire, seul en cause, avait percuté un arbre.



Le conducteur, un homme de 80 ans, était piégé dans son véhicule quand les secours sont arrivés. Il a été extrait de l’habitacle et pris en charge par le SMUR de Bernay, avant d’être transporté, en urgence absolue, vers l’hôpital de Bernay par une ambulance des pompiers de Harcourt.



La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident.



L’intervention a mobilisé sept sapeurs-pompiers, et une équipe de la direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIRNO). L’élu de permanence est également venu sur place.

Foulbec : la voiture percute un poteau EDF

Le second accident s’est produit dans la nuit vers 1h50, route Saint-Sulpice à Foulbec. Un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture qui a terminé sa course dans un poteau EDF.



Le passager arrière, un homme de 18 ans, a été blessé sérieusement, selon les secours qui l’ont transporté vers l’hôpital de Pont-Audemer.



Le conducteur et le passager avant, deux hommes âgés de 21 et 18 ans, ont été transportés, en urgence relative, vers le même hôpital.



La gendarmerie, chargée des constatations, va devoir déterminer les circonstances de l’accident.