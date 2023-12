Eure. Un couple et trois enfants blessés dans un accident sur l’A13, après des tonneaux

Samedi 30 Décembre à 09:21

L'accident a eu lieu ce samedi matin sur l'A13 à hauteur de Saint-Mards-de-Blacarville (Eure). Les cinq occupants du véhicule, une famille de cinq personnes, ont été transportés, blessés, à l'hôpital de Pont-Audemer

Un accident de la circulation s’est produit ce samedi matin vers 6h30 sur l’autoroute A13 à hauteur de Saint-Mards-de-Blacarville, dans l’Eure.



Pour une cause ignorée, un véhicule, avec à bord une famille de cinq personnes, a fait des tonneaux et s’est immobilisée sur la chaussée dans le sens province - Paris. Les occupants, une femme de 42 ans, un homme de 36 ans, une jeune fille de 17 ans et deux garçons de 13 et 3 ans, sont parvenus à s’extraire de la voiture avant l’arrivée des secours.



Les victimes, toutes blessées, ont été transportées, en urgence relative, vers l’hôpital de Pont-Audemer.



Dix sapeurs-pompiers ont été engagés sur place.