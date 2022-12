Eure : deux enfants sont morts dans l'incendie de la maison familiale, un troisième est dans un état grave

Samedi 24 Décembre à 09:14

|Actualisé] - Le feu s'est déclaré au cours de la nuit, dans la résidence secondaire d'une famille parisienne, à Selles, un village proche de Pont-Audemer. Deux enfants ont péri dans l'incendie, un troisième a été blessé grièvement. La famille, cinq adultes et cinq enfants, était réunie pour fêter Noël

Drame affreux pour cette famille de Parisiens qui était venue fêter Noël dans sa maison de campagne, une longère de 100 m2 environ, située à Selles, au lieudit La Drourie près de Pont-Audemer (Eure). Deux de ses enfants, les plus jeunes une fillette de 7 ans et un garçon de 9 ans, sont décédés et un troisième a été gravement blessé dans l'incendie de la maison où dix personnes étaient endormies.

Cinq adultes et cinq enfants dans la maison

Le drame s'est produit vers 3h50 dans la nuit de ce vendredi à samedi. A quelques heures du réveillon de Noël. Selon les premiers éléments, l'incendie se serait déclaré au niveau des pièces de vie, dans le salon ou bien la cuisine. L'origine exacte du départ de feu est pour l'heure indéterminée.



Les flammes se sont rapidement propagées à l'ensemble de l'habitation. A leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont dénombré dix victimes, cinq adultes et cinq enfants. Les deux plus jeunes de ces enfants, en arrêt cardio-respiratoire, n'ont pu être réanimés. Leur décès a été déclaré sur place par le médecin du SMUR.



Un troisième, en "urgence absolue" a été pris en charge par les secours et évacué par hélicoptère vers un hôpital de la région parisienne. Les autres membres de la famille, cinq adultes et deux enfants, ont été hospitalisés après avoir inhalé des fumées dans l’incendie.

80 sapeurs-pompiers sur place

Sur place, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) a engagé un dispositif conséquent, soit quatre-vingt sapeurs-pompiers venus de douze casernes du département. Plusieurs équipes du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) sont également intervenues. De même que la gendarmerie, sous les ordres du capitaine Oliver Seynaeve, patron de la compagnie de Pont-Audemer.



« Toutes nos pensées sont avec cette famille frappée par ce drame terrible en cette veille de Noël » a déclaré de préfet de l’Eure Simon Babre dans un communiqué où il salue naturellement « la mobilisation et la réactivité des sapeurs-pompiers, des équipes du SAMU et des gendarmes engagés pour leur venir en aide ».

Une enquête est ouverte

La secrétaire générale de la préfecture, Isabelle Dorliat-Pouzet, le président du conseil d’administration du SDIS et le maire de Selles, un village d'à peine 500 habitants, sont également venus sur les lieux du drame.



Une enquête est ouverte par le procureur de la République pour déterminer les causes de ce drame, indique ce matin la préfecture de l'Eure.



Dès cette nuit, la brigade de recherches (BR), unité de la compagnie de gendarmerie de Pont-Audemer a été dépêchée sur les lieux du sinistre ainsi que des techniciens d'identification criminelle (TIC) à des fins d'investigations techniques et scientifiques.

Toutes mes pensées attristées et mes condoléances à la famille endeuillée en cette veille de Noël suite au terrible incendie dans une maison à Selles qui a emporté la vie de 2 enfants. — Hervé Morin (@Herve_Morin) December 24, 2022