Eure : le conducteur d’un utilitaire tué dans une violente collision frontale avec un poids-lourd à Martainville

Vendredi 5 Septembre à 18:36

Un accident mortel s’est produit ce vendredi 5 septembre, aux alentours de midi, sur la D27 à Martainville, une commune proche de Beuzeville dans l’Eure.

Un véhicule utilitaire circulant et un poids lourd sont entrés en collision dans un face à face à forte cinétique.



Dans le choc, particulièrement violent, le conducteur de l’utilitaire, âgé de 25 ans, n’a pas survécu à ses blessures. Son décès a été déclaré par le médecin du SMUR, venu sur place. Le chauffeur du camion, blessé, a été transporté en urgence relative au centre hospitalier de Pont-Audemer.

Enquête de la gendarmerie