Eure : le conducteur d’un utilitaire tué dans une violente collision frontale avec un poids-lourd à Martainville
Vendredi 5 Septembre à 18:36
Un accident mortel s’est produit ce vendredi 5 septembre, aux alentours de midi, sur la D27 à Martainville, une commune proche de Beuzeville dans l’Eure.
Un véhicule utilitaire circulant et un poids lourd sont entrés en collision dans un face à face à forte cinétique.
Dans le choc, particulièrement violent, le conducteur de l’utilitaire, âgé de 25 ans, n’a pas survécu à ses blessures. Son décès a été déclaré par le médecin du SMUR, venu sur place. Le chauffeur du camion, blessé, a été transporté en urgence relative au centre hospitalier de Pont-Audemer.
Dans le choc, particulièrement violent, le conducteur de l’utilitaire, âgé de 25 ans, n’a pas survécu à ses blessures. Son décès a été déclaré par le médecin du SMUR, venu sur place. Le chauffeur du camion, blessé, a été transporté en urgence relative au centre hospitalier de Pont-Audemer.
Enquête de la gendarmerie
Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, le poids lourd se serait déporté sur la gauche de la chaussée, entraînant l’accident. Une enquête, confiée à la gendarmerie, est en cours afin de préciser les circonstances exactes du drame.