Eure : trois blessés dans une collision sur la RD833 à Mousseaux-Neuville

Samedi 20 Septembre à 16:44

Une collision entre deux voitures a fait trois blessés ce vendredi soir sur la route départementale 833 (axe Saint-André de l'Eure - La Couture-Boussey), à hauteur de Mousseaux-Neuville (Eure), vers 21h30.

Un homme désincarcéré