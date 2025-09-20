Eure : trois groupes locaux sur la scène du Silo à Verneuil-sur-Avre le 20 septembre
Jeudi 4 Septembre à 12:49
Le Silo poursuit sa mission de découverte musicale avec une nouvelle Scène Ouverte programmée le samedi 20 septembre 2025 à 20h30. Trois formations régionales partageront l’affiche pour une soirée gratuite et éclectique, entre chanson, rock et rap.
Kerléo, la poésie en guitare
Dirty Gift, l’énergie rock made in Évreux
L’Infantrie, un crew rap percutant
Soirée musicale gratuite et conviviale
Cette scène ouverte, fidèle à l’esprit du Silo, permettra au public de (re)découvrir les talents du territoire dans une ambiance conviviale. L’entrée est libre, les portes ouvriront à 20h30.
📍 Le Silo – Verneuil-sur-Avre
ℹ️ Infos pratiques : www.ruche-silo.fr/concerts
(Photos d'illustration fournies par les organisateurs)
